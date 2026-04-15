Serie D la Reggina piega l' Enna e può continuare a sperare

La Reggina ha battuto l’Enna per 2 a 1 nello stadio “Granillo” in un recupero della 30ª giornata di Serie D. La vittoria permette alla squadra di ridurre a tre punti il gap rispetto alle prime della classifica, Nissa e Savoia. La partita si è disputata nel pomeriggio e ha visto i padroni di casa conquistare i tre punti fondamentali in chiave classifica.

La Reggina ha vinto per 2 a 1, allo stadio “Granillo”, il recupero contro l’Enna, valido per la 30^ giornata del campionato di Serie D, dimezzando (-3), così, le distanze dalle battistrada Nissa e Savoia. Mister Alfio Torrisi opera tre cambi rispetto all’undici schierato a Gela: Adejo per lo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Reggina-Enna, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere campionato Serie DOggi pomeriggio alle ore 15 allo stadio “Oreste Granillo” di Reggio Calabria si disputerà il match Reggina-Enna recupero della 30. Leggi anche: Basket serie B2 Nazionale: oggi alle 20. Consultinvest, esame San Severo. Osare per continuare a sperare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Campionato: Mercoledì 8 Aprile si giocano quattro recuperi; Scheda squadra Reggina 1914; Tabellino partita Reggina 1914 vs Nissa F.C.; Campionato Serie D: il 15 Aprile un recupero del Girone F e due dell’I. Reggina-Enna 2-1: diretta live e risultato finale | Serie DDiretta Reggina-Enna di Mercoledi 15 aprile 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Serie D, come cambia la classifica dopo Reggina-EnnaLa Reggina batte l’Enna di misura in uno dei due recuperi del girone I di Serie D (l’altro, Milazzo-Vigor Lamezia, si deve ancora disputare) e si avvicina alla vetta occupata da Nissa e Savoia, quando ... strettoweb.com Audace e delicata, la serie interpretata e prodotta da Elle Fanning arriva su Apple Tv. Al centro della storia una donna che riappropria del proprio corpo e della propria vita, anche di fronte alle critiche di chi la giudica senza pensarci due volte. facebook Guida alla 35ª giornata di Serie B. Apre Samp-Monza, il Cesena di Cole sfida il #Palermo x.com