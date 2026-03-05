Oggi alle 20 si gioca la partita di basket di serie B2 tra Consultinvest Loreto Pesaro e Allianz Pazienza San Severo. La squadra ospite, dopo aver vinto contro Chiusi con un punteggio di 86-75, affronta in trasferta la sesta classificata del campionato. La sfida rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni in vista delle prossime gare.

Trasferta impegnativa, di quelle che misurano ambizioni e maturità. La Consultinvest Loreto Pesaro, rinfrancata dal successo convincente contro Chiusi (86-75), vola in Puglia per affrontare l’Allianz Pazienza San Severo, attualmente sesta forza del campionato. Si gioca oggi alle 20. Dopo settimane di prestazioni generose ma senza raccolto, la squadra di coach Ceccarelli ha trovato continuità tra difesa aggressiva, presenza fisica sotto canestro e maggiore lucidità nei possessi chiave. Le ultime due uscite interne hanno mostrato una squadra più compatta, capace di amministrare vantaggi e reagire ai tentativi di rimonta avversari. San Severo è formazione costruita per stare stabilmente nelle zone alte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket serie B2 Nazionale: oggi alle 20. Consultinvest, esame San Severo. Osare per continuare a sperare

Basket B2 nazionale. Consultinvest, altra partita verità. Arriva Noceto e serve la vittoriaLa Consultinvest Loreto scende in campo domani alle 18 al PalaMegabox con il Noceto, gara fondamentale per risalire la china della classifica.

Basket Serie B Nazionale. San Giobbe Chiusi, amarezza dopo lo stop di San Severo. Zanco: "E’ una caduta che fa male per come è maturata»Una tabellata da tre punti allo scadere del tempo ha condannato l’Umana San Giobbe alla prima sconfitta del girone di ritorno: 73-70 il punteggio con...

