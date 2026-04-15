La Pianese ha raggiunto i playoff con due turni di anticipo, un risultato che testimonia il buon andamento della squadra fin dall'inizio della stagione. Ora la squadra si concentra sull’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica prima della fine del campionato, cercando di ottenere il miglior risultato possibile nelle ultime partite. La squadra continuerà a impegnarsi per ottenere il massimo prima della conclusione della stagione regolare.

Conquistati i play off con due giornate di anticipo - un traguardo prestigioso, un premio al grande lavoro svolto da inizio stagione - la Pianese, adesso, punta a chiudere la stagione regolare nella miglior posizione possibile. I bianconeri, dopo il pareggio di Gubbio, hanno ripreso ad allenarsi: sabato al Comunale arriverà la Juventus Next Gen (start alle 20,30) per l’ultima gara casalinga della regular season. Ma i riflettori, in queste ore, sono puntati anche sulla Ternana, che le zebrette dovrebbero incontrare, allo stadio Liberati, domenica 26: il club umbro, lunedì, è stato messo in liquidazione volontaria dalla proprietà, la famiglia Rizzo ha deciso di non coprire le perdite con un aumento di capitale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie C. Ora la Pianese vuole scalare la classifica

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