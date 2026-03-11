Serie C Il ds Cangi | Salvezza matematica centrata Ora la Pianese vuole salire in classifica

Arezzo, Ascoli, Ravenna, Pianese: le zebrette, data la sconfitta del Campobasso con la capolista nel posticipo della 31ma giornata, sono quarte. Un cammino eccezionale, quello della squadra di Birindelli che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto avere anche qualche punto in più. Il turno di riposo di domenica, potrebbe farli scivolare di qualche posizione, ma intanto i bianconeri si godono il successo. "Essere là, anche per una settimana – ha detto il ds Cangi (foto) a Tmw –, gratifica tutto il lavoro che è stato fatto fino a oggi da tutti, dalla proprietà ai giocatori passando per gli staff e le altre componenti del club: dobbiamo godercelo e, perché no, mantenerlo.