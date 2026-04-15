Dopo la sconfitta di sabato contro la Virtus a Roma, il Consorzio Leonardo Quarrata si prepara di nuovo a giocare al PalaCarrara. Questa sera alle 21, la squadra affronta l’Andrea Costa Imola in una partita valida per la Serie B Nazionale. La squadra torna a calcare il campo dopo l’ultima gara, in un match che si svolge nel rispetto degli orari stabiliti.

Messa alle spalle l’opaca prova di sabato a Roma sponda Virtus, il Consorzio Leonardo Quarrata torna nuovamente ad aprire i cancelli del PalaCarrara per ospitare stasera alle ore 21 l’Andrea Costa Imola. I mobilieri vogliono tornare al successo contro una formazione, quella allenata da coach Luca Dalmonte che di certo non farà sconti. "Si apre un ciclo di partite toste a partire da quella contro Imola – rivela coach Matteoni –. Vogliamo recuperare tutti gli effettivi e ad oggi non è affatto scontato. È dura ma daremo il 100%". Il campionato dei biancorossi è andato oltre ogni più rosea aspettativa e la classifica che li vede ancora in piena lotta per il sesto posto (attualmente settimi), è frutto principalmente di un dato statistico: la difesa.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie B Nazionale. Il Consorzio Leonardo riparte. C’è l’esame Andrea Costa Imola

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