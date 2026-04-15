Il Re del Flamenco a Carpi Sergio Bernal chiude la stagione della danza

Venerdì 17 aprile alle 21, il Teatro Comunale di Carpi ospiterà uno spettacolo di flamenco interpretato dal ballerino spagnolo Sergio Bernal. L’evento chiude la stagione della danza e il cartellone 2025-2026. Lo spettacolo presenterà una performance di flamenco, un genere caratterizzato da forte espressività e ritmo. La serata si svolgerà nel rispetto degli orari stabiliti, offrendo al pubblico un’esperienza di danza dal vivo.

C'è la danza classica, con la sua eleganza, e c'è il flamenco, con tutta la sua forza, nello spettacolo che il ballerino spagnolo Sergio Bernal porta in scena al Teatro Comunale di Carpi, venerdì 17 aprile, alle 21, nello spettacolo che chiude la stagione della danza e il cartellone 2025-2026.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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