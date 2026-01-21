Sanità Sereni Pd | Ssn mostra delle crepe serve un cambiamento

Il rapporto del Crea evidenzia criticità nel Servizio sanitario nazionale, con segnali di squilibrio nell'accesso alle cure. La situazione richiede un'analisi approfondita e interventi mirati per preservare i principi fondamentali dell’universalismo e dell’equità, alla base delle leggi storiche come la legge 833 del 1978. Un cambiamento strutturale è necessario per garantire un sistema sanitario più equo e sostenibile nel tempo.

(Adnkronos) – "Il giudizio che esce dal rapporto del Crea è preoccupante. Il Servizio sanitario nazionale mostra delle crepe in termini di equità nell'accesso, facendo venir meno una parte di quei pilastri su cui sono state costruite le leggi istitutive come la legge 833 del '78 sull'universalismo, l'equità nell'accesso, l'uguaglianza delle persone dovunque vivano e in qualsiasi condizione sociale si trovino". Queste le parole di Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità del Partito democratico, intervenendo oggi nella sede del Cnel di Roma durante la presentazione del 21esimo Rapporto Sanità del Crea, il Centro per la ricerca economica applicata in sanità, e della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Sereni (Pd): “Servono più risorse per il Ssn e un patto per la salute” Rapporto Crea sanità: "Cresce la spesa delle famiglie per le cure, serve riforma del Ssn"Il Rapporto Crea Sanità evidenzia un aumento della spesa privata delle famiglie per le cure, passata dal 50,8% negli anni ’80 al 70% oggi. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. SANITÀ, SERENI (PD): SPESA PRIVATA AUMENTA, SSN SEMPRE PIÙ SOTTOFINANZIATORoma, 21 gen - Il ventunesimo rapporto CREA conferma il persistere di profonde criticità nell’ambito del SSN. La spesa privata aumenta ad un ritmo più elevato di quella pubblica, i bisogni di salute ... 9colonne.it Sanità, Sereni (Pd): spesa privata aumenta, SSN sempre più sottofinanziatoServe un nuovo Piano Socio-Sanitario per definire la cornice e le priorità di intervento e destinare così le risorse nel modo più appropriato ... partitodemocratico.it Le opposizioni contro Meloni. PD e M5S: “Racconto surreale, dimentica la sanità per coprire il disastro” 09.01.2026 I parlamentari M5S e la responsabile Pd Sereni attaccano il governo: "Dimentica la sanità perché sa di averla lasciata al collasso. Gli italiani pa - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.