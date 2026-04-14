Ssn il ddl per la riforma non piace alla Fondazione Gimbe | le criticità

La proposta di legge delega sulla riforma del Servizio Sanitario Nazionale ha suscitato critiche da parte della Fondazione Gimbe. Secondo l’organizzazione, il testo presenta una delega troppo vasta e manca di finanziamenti aggiuntivi necessari. La legge mira a rafforzare sia le strutture ospedaliere che i servizi territoriali, ma non fa riferimento alla prevenzione, suscitando preoccupazioni sulla sua completezza e attuabilità.

Non piace alla Fondazione Gimbe il ddl delega sulla riforma del Servizio sanitario nazionale (Ssn). “Prevede una delega troppo ampia e, senza mettere sul piatto risorse aggiuntive, ambisce a potenziare sia l’ospedale che il territorio, senza alcun cenno alla prevenzione. Non rafforza l’esigibilità dei diritti e apre spazi alla sanità privata”, sottolinea Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione, durante l’audizione odierna al Senato. Il provvedimento punta a garantire l’effettività nella tutela della salutenel quadro delle esigenze di ammodernamento del Ssn, e propone di rivedere alcuni elementi strategici: centralità della persona, prossimità nell’accesso alle cure, sicurezza e qualità delle prestazioni erogate.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ssn, il ddl per la riforma non piace alla Fondazione Gimbe: le criticità Riforma del Servizio Sanitario Nazionale, la Fondazione Gimbe boccia il disegno di legge: “Senza risorse e con troppe criticità, va ritirato”“Il disegno di legge sulla riforma del Servizio sanitario nazionale sulla riforma del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) prevede una delega troppo... Liste di attesa, il decreto non decolla: l’analisi impietosa della Fondazione Gimbe inchioda i ritardiFondazione Gimbe critica il decreto sulle liste di attesa: dati opachi, decreti mancanti e cittadini ancora in fila.