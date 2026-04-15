Milano – È una sorta di concentrato napoletano Serena Rossi: puro spirito partenopeo al 100%. La vedi e ti viene voglia di fare due passi in via Chiaia. O di comprare un vassoio di babà da Mary, in Galleria. Nell’attesa però si può semplicemente fare un salto domani sera agli Arcimboldi per il suo “ SereNata a Napoli ”, un notturno di musica e parole diretto da M. Cristina Redini. Replica unica. Per un omaggio che si trasforma presto in un viaggio. Mentre si rincorrono canzoni, racconti, immagini, tradizioni. Serena, come sta andando lo spettacolo? “Sono stata ricoperta d’amore, qualcosa di commovente. Che poi è la prima volta che mi metto così tanto in gioco a teatro, con un lavoro mio, fortemente voluto.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serena Rossi, “SereNata a Napoli”: vi racconto la mia città, fra cicatrici e tanta ironia

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