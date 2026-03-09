tutto pronto per serenata a napoli con serena rossi

L’attrice e cantante Serena Rossi sarà protagonista di “SereNata a Napoli” nelle date di lunedì 9 e martedì 10 marzo a Catania. L’evento prevede due serate durante le quali Rossi si esibirà con un concerto dedicato alla musica napoletana. La manifestazione si svolge in città e coinvolge il pubblico con una serie di appuntamenti culturali.

Serena Rossi in ‘SereNata a Napoli’ lunedì 9 e martedì 10 marzo a Catania L’attrice e cantante napoletana sarà al Teatro Metropolitan con il suo show Si chiama “ SereNata a Napoli ”, il primo spettacolo teatrale di Serena Rossi, uno show di musica e parole, tutte dedicate a Napoli, realizzato da AGATA Produzioni e Savà Produzioni Creative. Scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, con la direzione musicale e gli arrangiamenti del Maestro Valeriano Chiaravalle e con la regia di Maria Cristina Redini, lo spettacolo sbarcherà anche a Catania grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo, al Teatro Metropolitan, lunedì 9 marzo e martedì 10 marzo 2026 con inizio alle ore 21. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Serena Rossi in Serenata a Napoli al Teatro Al Massimo di Palermo

Serena Rossi in Serenata a Napoli al Teatro Metropolitan di Catania