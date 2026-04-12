SereNata a Napoli | Serena Rossi al Politeama con un intenso omaggio alla città partenopea

Lunedì 13 aprile, il Teatro Politeama Genovese ospiterà Serena Rossi con il suo spettacolo “SereNata a Napoli”. Lo spettacolo combina musica e parole per un omaggio alla città di Napoli. La cantante e attrice napoletana proporrà un repertorio dedicato alle tradizioni e alla cultura della sua città natale. La serata si svolgerà nel teatro genovese, che ospita regolarmente eventi di spettacolo dal vivo.

Lunedì 13 aprile il Politeama Genovese accoglie Serena Rossi e la sua “SereNata a Napoli”, un omaggio alla splendida città partenopea tra musica e parole.In questo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo spettacolo teatrale – i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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Tutto pronto per “SereNata a Napoli”, con Serena RossiSerena Rossi in ‘SereNata a Napoli’ lunedì 9 e martedì 10 marzo a Catania L’attrice e cantante napoletana sarà al Teatro Metropolitan con il suo show...