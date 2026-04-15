Serena Lancione designata nuova presidente nazionale di Anav

Il consigiglio generale di Anav, l’associazione che rappresenta le imprese di autotrasporto viaggiatori e fa parte di Confindustria, ha comunicato la nomina di Serena Lancione come futura presidente per il periodo 2026-2030. La decisione riguarda la figura che guiderà l’organizzazione nei prossimi quattro anni. La nomina è stata ufficializzata in una riunione del consiglio generale dell’associazione.

Il consiglio generale di Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori aderente a Confindustria) annuncia la nomina di Serena Lancione quale presidente designata per il prossimo quadriennio 2026-2030. "Torinese, classe 1978, avvocato e madre di due figli, Lancione ha maturato una solida esperienza ai vertici di primarie realtà del trasporto passeggeri. - si legge in una nota - Attualmente ricopre, tra gli altri incarichi, la carica di presidente di Bus Company. In precedenza, è stata direttore generale di Bus Company e amministratore delegata di Gtt Torino, consolidando nel corso della sua carriera competenze approfondite, sia sul piano operativo sia su quello strategico, nel settore della mobilità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serena Lancione designata nuova presidente nazionale di Anav Notizie correlate Università del Salento: Rosaria Rinaldi designata nuova direttrice dell’IsufiLECCE – L’Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare (Isufi) dell’Università del Salento ha una nuova guida. Gioventù Nazionale di Perugia, eletta la nuova presidente provinciale e il coordinamento: tutti i nomiNella giornata di sabato al Park Hotel di Ponte San Giovanni si è svolto il congresso provinciale di Gioventù Nazionale Perugia, il movimento... Contenuti e approfondimenti Serena Lancione designata nuova presidente nazionale di Anav(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il consiglio generale di Anav (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori aderente a Confindustria) annuncia la ... notizie.tiscali.it ANAV: Serena Lancione è la nuova Presidente nazionale designata per il prossimo quadriennio(FERPRESS) – Roma, 15 APR – Il Consiglio generale di ANAV (Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori) annuncia la nomina di Serena Lancione quale Presidente designata di ANAV per il prossimo qu ... ferpress.it