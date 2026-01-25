Università del Salento | Rosaria Rinaldi designata nuova direttrice dell’Isufi

L’Università del Salento annuncia la nomina di Rosaria Rinaldi come nuova direttrice dell’Isufi, l’Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare. Questa nomina rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle attività e dei programmi dell’istituto, che si dedica alla formazione multidisciplinare. La guida di Rinaldi mira a rafforzare l’offerta educativa e a promuovere un approccio innovativo e integrato nel panorama accademico locale.

LECCE – L'Istituto superiore universitario di formazione interdisciplinare (Isufi) dell'Università del Salento ha una nuova guida. La professoressa Rosaria Rinaldi è stata designata direttrice dal Senato accademico, un incarico di prestigio che attende ora solo l'ultimo passaggio formale. Originaria di Taranto, 57 anni, Rosaria Rinaldi rappresenta una delle figure di punta del Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi.

