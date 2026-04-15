senza tablet o pc scopriamo un altro mondo

In assenza di energia elettrica, le stanze si trasformano, e i suoni si fanno più intensi e presenti. La mancanza di dispositivi come tablet e computer porta a un’esperienza sensoriale diversa, dove il silenzio domina e i rumori, finora nascosti, emergono con maggiore forza. Questo cambiamento investe l’ambiente domestico, rendendo evidente come la luce artificiale e gli apparecchi elettronici influenzino la percezione quotidiana.

Quando salta la luce, non cambia solo quello che si vede: cambia anche quello che si sente. Nel silenzio di una casa senza corrente, i rumori sembrano più forti, più vicini e quasi nuovi. I bambini, che prima correvano da una stanza all’altra, si fermano ad ascoltare. Sentono la pioggia battere sui vetri come se raccontasse una storia, il vento soffiare fuori dalla finestra e persino il beccare di un piccione appoggiato sul davanzale. Suoni semplici, che di solito passano inosservati, ma nel buio diventano importanti. Anche il fruscio delle coperte, i passi leggeri sul pavimento e le voci della famiglia sembrano diversi, più dolci e più attenti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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