Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone | rubati un pc e un tablet
I ladri hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia L’Aquilone. Sono entrati di notte sfondando una finestra laterale e hanno rovistato tra le aule e gli uffici. Hanno preso un computer e un tablet, gli unici oggetti di valore trovati tra giochi e libri. La scuola ora è sotto choc, mentre le forze dell’ordine indagano per identificare i responsabili.
Sono entrati attraverso una finestra laterale e una volta dentro – rovistando tra le aule e negli uffici – hanno rubato le uniche cose di valore che hanno trovato fra i giochi e i libri, ovvero un pc e un tablet utilizzati per le attività didattiche. È quanto accaduto la notte scorsa all’interno della scuola dell’infanzia l’Aquilone, al quartiere Terminetto. Per la prima volta violata dai ladri, che sono riusciti ad introdursi anche nell’adiacente primaria “Marsili“; dalla quale – secondo un primo controllo – non sarebbe però stato portato via niente. Ad accorgersi dell’intrusione è stata una collaboratrice scolastica dell’istituto comprensivo, arrivata intorno alle 7 del mattino per aprire l’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
