I ladri hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia L’Aquilone. Sono entrati di notte sfondando una finestra laterale e hanno rovistato tra le aule e gli uffici. Hanno preso un computer e un tablet, gli unici oggetti di valore trovati tra giochi e libri. La scuola ora è sotto choc, mentre le forze dell’ordine indagano per identificare i responsabili.

Sono entrati attraverso una finestra laterale e una volta dentro – rovistando tra le aule e negli uffici – hanno rubato le uniche cose di valore che hanno trovato fra i giochi e i libri, ovvero un pc e un tablet utilizzati per le attività didattiche. È quanto accaduto la notte scorsa all’interno della scuola dell’infanzia l’Aquilone, al quartiere Terminetto. Per la prima volta violata dai ladri, che sono riusciti ad introdursi anche nell’adiacente primaria “Marsili“; dalla quale – secondo un primo controllo – non sarebbe però stato portato via niente. Ad accorgersi dell’intrusione è stata una collaboratrice scolastica dell’istituto comprensivo, arrivata intorno alle 7 del mattino per aprire l’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: rubati un pc e un tablet

Approfondimenti su Scuola Infanzia L'Aquilone

Il Comune di Livorno ha approvato due progetti esecutivi per un investimento di circa 270mila euro destinati alla manutenzione straordinaria dei centri comunali dell'infanzia ‘L'Aquilone’ e ‘Uberto Mondolfi’.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Scuola Infanzia L'Aquilone

Argomenti discussi: Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: rubati un pc e un tablet; Furto nella scuola superiore di Sangano: i ladri hanno portato via 30 dispositivi, danno di migliaia di euro; Ladri nella scuola elementare Don Minzoni, rubati sei computer portatili; Ladri in una scuola, rubato materiale didattico.

Ladri alla scuola dell’infanzia l’Aquilone: rubati un pc e un tabletAd accorgersi dell’intrusione è stata una collaboratrice scolastica dell’istituto comprensivo, arrivata intorno alle 7 del mattino per aprire l’edificio. Di fronte a quella finestra forzata ha capito ... lanazione.it

Ladri all’asilo rovistano negli zaini dei bambini: rubati i farmaci salvavita. La preside: «Inquietante, non vorrei diventasse il nuovo trend»SILEA - Gli intrusi si sono introdotti nella scuola dell’infanzia di via Tiepolo a Lanzago, tentando poi di accedere anche alla primaria adiacente. Hanno frugato negli zaini e si ... ilgazzettino.it

Tra le azioni messe in campo l'installazione di telecamere. E' la terza volta che la scuola è depredata dai ladri - facebook.com facebook