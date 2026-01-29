pc e tablet spariti da una scuola dipendente denunciato per ricettazione

I Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno recuperato i computer e i tablet scomparsi da una scuola locale. Durante controlli mirati contro i reati nelle scuole, hanno scoperto che un dipendente aveva preso la merce e l’aveva nascosta. Alla fine, hanno identificato e denunciato l’uomo per ricettazione. La scuola ora può riavere il materiale che era sparito.

Il dirigente scolastico ha ringraziato i militari, sottolineando quanto sia proficuo e di buon esempio per i giovani studenti il costruttivo e sinergico rapporto fra l'Arma dei Carabinieri e gli istituti d'istruzione. Il contrasto dell'odioso fenomeno dei furti presso le scuole è uno dei tanti obiettivi attenzionati quotidianamente dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento.

#Scuola-Infanzia-L'Aquilone || I ladri hanno fatto visita alla scuola dell’infanzia L’Aquilone.

