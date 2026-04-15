Senza simboli di partito Di Benedetto lancia la Svolta | Aperti alla società civile

Un candidato ha annunciato una nuova iniziativa politica priva di simboli di partito, con l’obiettivo di offrire un’alternativa basata su idee, proposte ed esperienze concrete. La proposta, chiamata “Svolta”, si rivolge direttamente alla società civile e si propone di presentarsi come un’alternativa senza legami politici tradizionali. L’obiettivo è prepararsi alle elezioni amministrative del 2027, con un approccio che mette al centro il coinvolgimento dei cittadini.

Una ’Svolta’ senza colori né simboli politici. Per dare un’alternativa "concreta, fatta di idee, proposte ed esperienze" alla città in vista delle amministrative del 2027. Un laboratorio politico con vista sulle elezioni che possa contribuire a trovare un’alternativa al sindaco Matteo Lepore. A presentare questo nuovo progetto ("Non è una lista né una forza politica"), con l’obiettivo di rimettere al centro il programma per la città, è Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega in Comune. Il consigliere del Carroccio però assicura che tra ’La Svolta’ e la sua posizione in Consiglio non ci saranno attriti e non ci sarà nessun allontanamento dalla Lega.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Senza simboli di partito. Di Benedetto lancia la Svolta: "Aperti alla società civile" La società scarica Di Benedetto: "Risaliremo. Ora un mister da Spal"di Beatrice Bergamini Il pari col Medicina ha sancito l’esonero del tecnico Stefano Di Benedetto e l’annuncio viene direttamente dal direttore Sandro... Leggi anche: Crisi Ars et Labor, ora è ufficiale: la società esonera mister Stefano Di Benedetto