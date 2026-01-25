Crisi Ars et Labor ora è ufficiale | la società esonera mister Stefano Di Benedetto

L’Ars et Labor ha ufficialmente esonerato mister Stefano Di Benedetto, a seguito del pareggio 2-2 contro il suo team al Paolo Mazza. La decisione segna una svolta importante per la società e il tecnico, che lascia il ruolo dopo una fase di risultati non soddisfacenti. Questa scelta riflette la volontà della società di intraprendere un nuovo percorso, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e i risultati della squadra.

Medicina amara per l’Ars et Labor e soprattutto per Di Benedetto. Il mister dei biancazzurri è stato, infatti, esonerato al termine del match, pareggiato 2-2 al Paolo Mazza. Fatali non solo i due punti persi nel pomeriggio di domenica 25, ma più che altro un cammino tremendamente instabile lungo.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

