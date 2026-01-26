La società scarica Di Benedetto | Risaliremo Ora un mister da Spal

Dopo il pareggio con il Medicina, la società ha deciso di esonerare l’allenatore Stefano Di Benedetto. La decisione, annunciata dal direttore Sandro Federico, non è legata alla prestazione recente, ma a un cambio di direzione desiderato dalla società. Il club ora cerca un nuovo mister da Spal, con l’obiettivo di risalire la china e riprendere un percorso di crescita.

di Beatrice Bergamini Il pari col Medicina ha sancito l’esonero del tecnico Stefano Di Benedetto e l’annuncio viene direttamente dal direttore Sandro Federico nel dopo gara: "Siamo qui a fare delle valutazioni ma è ovvio che la decisione che prendiamo non è frutto della prestazione di oggi, che c’è stata, ma è perché vogliamo qualcosa di diverso. Questa squadra deve dare continuità e purtroppo dobbiamo prendere una decisione sofferta perché siamo convinti che Stefano sia un allenatore preparato e capace, una persona seria. Decidiamo di cambiare, e l’abbiamo già comunicato al mister, a malincuore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Crisi Ars et Labor, ora è ufficiale: la società esonera mister Stefano Di BenedettoL’Ars et Labor ha ufficialmente esonerato mister Stefano Di Benedetto, a seguito del pareggio 2-2 contro il suo team al Paolo Mazza.

Leggi anche: Spal, così non è sufficiente. Difficoltà a sbloccarla e ricambi non all’altezza. I problemi di Di Benedetto

