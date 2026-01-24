Trovato morto un uomo senza fissa dimora

È stato trovato senza vita questa mattina un uomo senza fissa dimora nei pressi della mensa Caritas. La comunità dei nostri servizi esprime il proprio cordoglio per questa perdita e si unisce nel rispetto della memoria della persona scomparsa. Un episodio che invita a riflettere sulla fragilità e sulla condizione delle persone in stato di marginalità.

“Tutta la comunità dei nostri servizi è colpita da questo evento e dalla scomparsa avvenuta questa mattina nei pressi della mensa Caritas di una persona senza dimora: ci addolora molto. Lo monitoravamo da tempo. Era una persona molto fragile. L’uomo era conosciuto dagli operatori Caritas della.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Uomo senza fissa dimora trovato morto nella stazione di Milano Cadorna per il freddoUn uomo senza fissa dimora è stato trovato morto nella stazione di Milano Cadorna a causa delle condizioni di freddo.

Leggi anche: Bari: senza fissa dimora, morto il giorno di Natale Per un malore

CONTINUANO LE INDAGINI: TROVATO MORTO A TRAPANI UN UOMO SENZA FISSA DIMORA

