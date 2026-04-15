Sentite Gravina | La gente dimentica il lavoro straordinario che è stato fatto

Da ilnapolista.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gabriele Gravina ha dichiarato che molte persone dimenticano il lavoro straordinario svolto in passato. Ha già smesso i panni del dimissionario, anche se non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni o sulle azioni future. La sua dichiarazione è stata rilasciata in un momento di confronto pubblico, senza ulteriori precisazioni sul contesto o sugli sviluppi successivi.

Il presidente dimissionario Figc a Le Iene: "la co-assegnazione di Euro2032. D:opo 53 anni abbiamo vinto l'Europeo, così come l'Europeo Under 17". Manca poco alla richiesta di risarcimento danni Gabriele Gravina ha già dismesso i panni del dimissionario. Manca poco alla causa per risarcimento danni. Il presidente dimissionario della Federcalcio – dopo l’intervista diciamo morbida (eufemismo) al Corriere della Sera – parla anche a Le Iene. Ma poi è un crescendo. Prima il solito riferimento al ministro Abodi, senza citarlo: “Quello che non posso accettare è che qualcuno si permetta a ogni livello di definirmi indegno”. E poi la...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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