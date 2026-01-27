La vittoria di Antonio Conte con il Chelsea nel 2017 rappresenta un’impresa significativa nel calcio inglese. La sua capacità di portare la squadra dal decimo posto al titolo dimostra competenza e determinazione. Questo risultato, spesso sottovalutato, si inserisce nel contesto delle grandi vittorie della Premier League, dove Guardiola e Klopp hanno lasciato il loro segno. Un esempio di come la leadership possa cambiare le sorti di una squadra.

The Athletic – con James Horncastle – ricorda l’impresa di Conte al Chelsea, vinse un campionato partendo dal decimo posto dell’anno precedente. E chiuse a 93 punti. Con trenta vittorie. Scrive Athletic: Antonio Conte è stato l’ultimo allenatore a vincere la Premier con il Chelsea. È passato quasi un decennio, un’eternità considerando il livello a cui Chelsea ci ha abituati all’inizio del secolo. Conte è un esempio della differenza che un allenatore può fare. Sotto la sua gestione, la Juventus è passata dal settimo posto allo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Athletic celebra Conte: l’ultimo a vincere la Premier col Chelsea, la gente dimentica che c’erano già Guardiola e Klopp

Il ritorno di Conte e Lukaku al Chelsea suscita molta attenzione, dopo le recenti tensioni e partenze.

