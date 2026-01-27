Athletic celebra Conte | l’ultimo a vincere la Premier col Chelsea la gente dimentica che c’erano già Guardiola e Klopp
La vittoria di Antonio Conte con il Chelsea nel 2017 rappresenta un’impresa significativa nel calcio inglese. La sua capacità di portare la squadra dal decimo posto al titolo dimostra competenza e determinazione. Questo risultato, spesso sottovalutato, si inserisce nel contesto delle grandi vittorie della Premier League, dove Guardiola e Klopp hanno lasciato il loro segno. Un esempio di come la leadership possa cambiare le sorti di una squadra.
The Athletic – con James Horncastle – ricorda l’impresa di Conte al Chelsea, vinse un campionato partendo dal decimo posto dell’anno precedente. E chiuse a 93 punti. Con trenta vittorie. Scrive Athletic: Antonio Conte è stato l’ultimo allenatore a vincere la Premier con il Chelsea. È passato quasi un decennio, un’eternità considerando il livello a cui Chelsea ci ha abituati all’inizio del secolo. Conte è un esempio della differenza che un allenatore può fare. Sotto la sua gestione, la Juventus è passata dal settimo posto allo scudetto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Il ritorno di Conte e Lukaku agita il Chelsea, se ne sono andati sbattendo la porta e col dente avvelenato (Athletic)
Il ritorno di Conte e Lukaku al Chelsea suscita molta attenzione, dopo le recenti tensioni e partenze.
“Parla come Mourinho, Guardiola o Klopp”
