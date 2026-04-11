La camorra del Nuovo Clan Partenio | il potere del nome e il silenzio degli ostaggi

Negli ultimi anni, le indagini hanno portato alla luce attività criminali legate alla camorra nel territorio del Nuovo Clan Partenio. Le operazioni hanno mostrato come il gruppo prestasse denaro, riscuotesse i crediti e mantenesse una presenza stabile in zona. Nonostante le evidenze, molte persone coinvolte hanno scelto di mantenere il silenzio, anche tra gli ostaggi e le vittime delle estorsioni. La questione è rimasta nascosta per diverso tempo, senza interventi significativi.

La camorra presta soldi. La camorra riscuote. La camorra esiste. E qualcuno, per anni, ha fatto finta di niente.A Solofra, due uomini avevano un debito. Come capita a chi fa impresa in questo paese quando i conti non tornano e le banche chiudono gli sportelli in faccia. Avevano bisogno di denaro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it “Nuovo clan Partenio”, arrestato il latitante Diego Bocciero in TunisiaLa Procura di Salerno aveva delegato le ricerche ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino dopo la dichiarazione... Nuovo Clan Partenio, oggi la Cassazione decide sui ricorsiSi è aperto questa mattina davanti alla Suprema Corte di Cassazione il terzo grado di giudizio per i presunti componenti del Nuovo Clan Partenio,... Temi più discussi: Nuovo Clan Partenio, slitta la decisione della Cassazione sul sodalizio criminale; La camorra del Nuovo Clan Partenio: il potere del nome e il silenzio degli ostaggi; Clan Partenio, resa dei conti in Cassazione. Nuovo clan Partenio, attesa per il 15 aprile la sentenza della CassazioneClan Partenio: il 15 aprile arriva il verdetto definitivo per i presunti componenti del sodalizio criminale. Ieri si è aperto il terzo e ultimo grado di giudizio, ma per la complessità delle questioni ... irpiniaoggi.it Il verdetto definitivo sul Nuovo Clan Partenio slitta al quindici aprileAVELLINO- Non arrivera’ stasera il verdetto definitivo sul processo al Nuovo Clan Partenio. I giudici della V Sezione Penale della Cassazione hanno disposto un rinvio per la lettura del dispositivo al ... irpinianews.it I giudici della Seconda Sezione Penale della Cassazione hanno depositato le motivazioni con cui sono stati rigettati i ricorsi di Luigi Pescatore e Massimo Evangelista: il riferimento ai "ragazzi di Avellino" era al Nuovo Clan Partenio - facebook.com facebook