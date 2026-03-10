Nuovo clan Partenio arrestato il latitante Diego Bocciero in Tunisia

Le autorità tunisine hanno arrestato Diego Bocciero, 37 anni, originario di Avellino, che era ricercato in Italia. Bocciero era latitante dopo aver evitato l'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Salerno il 12 dicembre, su richiesta della Dda salernitana. L'uomo era accusato di aver commesso un reato di estorsione.

La Procura di Salerno aveva delegato le ricerche ai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Avellino dopo la dichiarazione dello stato di latitanza E' stato arrestato dalle autorità tunisine Diego Bocciero, 37enne di Avellino, che era latitante in quanto si era sottratto all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Salerno su richiesta della Dda salernitana lo scorso 12 dicembre, per estorsione pluriaggravata dal metodo mafioso. L'uomo, infatti, è ritenuto, dagli inquirenti, affiliato al "Nuovo clan Partenio". Su di lui - riportano i colleghi di Avellinotoday - pende già una condanna in primo e in secondo grado a 19 anni e 10 mesi per la sua appartenenza proprio al Nuovo Clan Partenio.