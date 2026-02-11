Vigilanza Rai la presidente Floridia convoca l’Ad Rossi Intanto la riforma del servizio pubblico approderà al Senato

La presidente Floridia ha chiamato a rapporto l’amministratore delegato Giampaolo Rossi, il manager scelto dal centrodestra. La convocazione d’urgenza arriva mentre la riforma del servizio pubblico Rai si prepara ad arrivare al Senato. La tensione tra le istituzioni e l’azienda pubblica si fa sentire, con i tempi che stringono per definire le nuove regole del settore.

L’amministratore delegato della Rai, il meloniano Giampaolo Rossi, è stato convocato d’urgenza dalla Commissione di Vigilanza Rai. A firmare la lettera “di comparizione coatta” (perché al di fuori della normale procedura prevista) ieri la presidente della commissione Barbara Floridia, dopo l’ennesima seduta dell’organo disertato dalla maggioranza, che da oltre un anno non si presenta per non farsi “bocciare” la presidente designata Simona Agnes. E perché incapace di trovare un accordo su un nome alternativo. La convocazione “coatta” di Rossi. Vista l’ennesima fumata nera, Floridia ha fatto partire la richiesta, indicando a Rossi di dare una disponibilità per le date del 18 o 19 febbraio oppure del 3 o 5 marzo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

La commissione di Vigilanza Rai si riunisce di nuovo senza arrivare a una decisione.

Floridia ha chiamato a rapporto i membri della Vigilanza Rai.

Argomenti discussi: Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente; Vigilanza Rai, la maggioranza diserta la nomina. Floridia: Stop allo stallo, convoco l’ad Rossi; Floridia rompe lo stallo in Vigilanza Rai: convocato il dg Rossi a marzo; Vigilanza Rai: tredicesima fumata nera per il Presidente: intervista a Stefano Graziano (11.02.2026).

