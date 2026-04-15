L’economia locale si trova in difficoltà: se da un lato il numero di occupati continua a salire, dall’altro i salari diminuiscono, portando molte famiglie a una condizione di maggiore povertà. Dopo un breve periodo di ripresa successivo alla pandemia, i dati indicano che l’attività economica si sta nuovamente rallentando, con conseguenze che si riflettono sui redditi delle persone e sulla situazione generale della provincia.

Economia in apnea: più lavoro, ma meno reddito. Il paradosso che impoverisce la provincia. Dopo il rimbalzo post-pandemico, il motore a quanto pare si è di nuovo inceppato. Il nuovo report, con più criticità che situazioni positive, è stato illustrato ieri nella sede della Cgil in viale XX settembre, alla presenza dell’istituto di ricerca di Ires Toscana, che si occupa di ricerche economiche e sociali, in questo caso relative alla provincia di Massa-Carrara. L’incontro è stato organizzato dal segretario della Cgil Nicola Del Vecchio, con la partecipazione del presidente Ires Toscana, Maurizio Brotini, insieme al ricercatore Andrea Cagioni. Il Pin, cresciuto nel biennio 2021-2022, ha subito una battuta d’arresto nel 2023 e non ha più recuperato slancio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sempre più poveri". Aziende in apnea. Cresce il lavoro, ma calano i soldi

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