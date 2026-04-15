Sempre più a immagine sua Forza Italia cambia tutto | il retroscena

Forza Italia sta attraversando un cambiamento profondo che coinvolge gli equilibri interni del partito. Le recenti mosse indicano una trasformazione significativa rispetto alle precedenti strutture e modalità di confronto tra le varie componenti. Le decisioni prese sembrano segnare una svolta rispetto al passato, portando a una revisione delle strategie e delle dinamiche interne. Questo processo ha attirato l’attenzione di osservatori e analisti politici.

Più che un semplice rinnovamento, quello che sta attraversando Forza Italia somiglia a un vero e proprio ribaltamento degli equilibri interni. Da Cologno Monzese, cuore del sistema Mediaset, è arrivata una spinta decisa che ha rimesso in discussione ruoli, leadership e linea politica del partito. L’intervento di Marina e Pier Silvio Berlusconi ha avuto un effetto immediato: il pensionamento di figure storiche come Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, una “strigliata” pubblica ad Antonio Tajani e l’avvio di una fase nuova, ancora tutta da definire. La prima conseguenza concreta è stata la nomina di Enrico Costa come capogruppo alla Camera. Una scelta di mediazione che ha evitato uno scontro frontale, ma che all’interno del partito non ha convinto tutti.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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