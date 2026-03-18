Trump | Non sapevo che lo speaker Usa Johnson avesse radici italiane così la sua immagine cambia – Il video

Un video diffuso mostra un commento di un ex presidente americano rivolto a un alto funzionario del Congresso. Durante l’intervento, l’ex presidente afferma di non essere a conoscenza delle radici italiane del parlamento, che invece sono state successivamente rivelate. La conversazione si svolge nel contesto di un incontro pubblico, senza ulteriori dettagli sui motivi o sulle conseguenze di queste dichiarazioni.

(Agenzia Vista) Washington, 17 marzo 2026 "Beh, non sapevo nemmeno delle tue radici italiane. Pensavo fosse un super WASP (White Anglo-Saxon Protestant), sai, per me. No, per me Mike è sempre stato un WASP. Ora scopro che qui si tratta di robba italiana seria, giusto? Beh, questo sarà un bene per te, credo, sai. La tua immagine. la sua immagine è cambiata un bel po', molto velocemente", così il Presidente americano Trump sulle radici italiane Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson durante una conferenza stampa a Washington. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. 🔗 Leggi su Open.online

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