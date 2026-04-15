Sempre meno oneri e maggiori onori | il medico di base vuole demandare tutto?

Negli ultimi anni si parla di una possibile riduzione degli oneri e di un aumento degli onori per i medici di base, sollevando interrogativi sulla loro volontà di assumere maggiori responsabilità. Un professionista del settore ha proposto di creare una facoltà dedicata, con un percorso di cinque anni, per formare medici di medicina generale pubblici da inserire nelle strutture ospedaliere. Questa proposta mira a rinnovare la figura del medico di base e a rafforzare il sistema sanitario.

Da tempo dico che la medicina di base deve essere rifondata con una facoltà apposita che in cinque anni possa “sfornare” veri medici di medicina generale pubblici allocati in tutte le strutture ospedaliere. Ma loro resistono. Da un lato il ministero della Salute permette il lavoro fino a 72 anni con il decreto milleproroghe, dall’altro li vorrebbero obbligare ad esercitare parte del loro lavoro nelle Case di Comunità, isole nel deserto inutili. Ma la classe specifica è molto forte e, spesso appoggiata dagli Ordini dei Medici di cui eleggono il Presidente ed i consiglieri, si mettono, appena possono, di traverso per lavorare sempre meno. In...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sempre meno oneri e maggiori onori: il medico di base vuole demandare tutto? Celle di San Vito, il Comune meno popoloso della Puglia “senza medico di base”: la rabbia della sindaca Nei confronti dell'Asl FoggiaDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Celle di San Vito: “Per i cittadini di Celle di San Vito non c’è assistenza sanitaria. “Nella mia relazione il dialogo è sempre stato la base. Bisogna parlare di tutto. A me i bimbi piacciono, mai escluso l’idea di averli”: Camihawke parla della storia con TananaiLa content creator risponde alle curiosità dei fan sulla sua riservata relazione con il cantante e rivela i suoi pensieri sulla famiglia È una delle...