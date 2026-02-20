Nella mia relazione il dialogo è sempre stato la base Bisogna parlare di tutto A me i bimbi piacciono mai escluso l’idea di averli | Camihawke parla della storia con Tananai

Camihawke rivela che il dialogo aperto ha sempre caratterizzato la sua relazione con Tananai, con cui ha condiviso molte conversazioni sulla famiglia. La coppia, molto discreta, evita di pubblicare dettagli sulla vita privata sui social e sceglie con cura i luoghi da visitare a Milano. Non ci sono foto recenti dei due, che preferiscono mantenere la riservatezza. La loro scelta di tutela si nota anche nella gestione delle uscite pubbliche, lontano da occhi indiscreti. La coppia continua a vivere lontano dai riflettori, preferendo il silenzio.

È una delle coppie più riservate dello showbusiness. Nessuna condivisione della propria intimità sui social, nessun indizio, scelgono i posti dove andare a Milano con cautela, nessun paparazzo li ha visti né fotografati recentemente. Insomma Camihawke e Tananai sono invidiatissimi. La content creator però in un video su YouTube "A domanda rispondo" ha provato a rispondere ad alcune domande che spesso le vengono poste dai follower. Certamente c'è l'aspetto sentimentale e anche se non cita mai Tananai i riferimenti all'attuale relazione sono più che evidenti. "A me piace passare molto tempo con la persona che amo – ha detto – Sarebbe meglio che alcune cose rimanessero nell'intimità di ciascuno.

