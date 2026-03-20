Adriana Volpe contro Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP | Vieni solo in prima serata Cosa è successo stasera

Durante la seconda puntata del Grande Fratello VIP, Adriana Volpe ha detto a Selvaggia Lucarelli: “Vieni solo in prima serata”. Il confronto tra le due è stato uno dei momenti più discussi della serata e ha attirato l’attenzione degli spettatori. La conduttrice Ilary Blasi ha seguito con attenzione la scena, mentre la tensione tra le due protagoniste si è fatta evidente in diretta.

Tensione in diretta nella seconda puntata del Grande Fratello VIP.Il confronto tra Adriana Volpe e Selvaggia Lucarelli diventa subito uno dei momenti più discussi della serata e accende le dinamiche della nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Bastano pochi minuti di diretta per scatenare il confronto. Selvaggia Lucarelli, nel suo ruolo di opinionista, critica apertamente Adriana Volpe: troppo fredda, troppo poco presente, quasi invisibile nella casa. Una frase che suona come una frecciata diretta, soprattutto perché Adriana Volpe conosce perfettamente i meccanismi del reality, avendo già partecipato al programma e lavorato in televisione per anni. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Adriana Volpe contro Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello VIP: “Vieni solo in prima serata”. Cosa è successo stasera Articoli correlati Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: “Vieni solo in prima serata, seguici nel Daytime”Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per la scarsa presenza. Selvaggia Lucarelli confermata al Grande Fratello Vip, parla Adriana Volpe: “È l’opinionista perfetta”Selvaggia Lucarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip, l’opinione di Adriana Volpe È finalmente arrivata la conferma, Selvaggia Lucarelli... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Adriana Volpe Temi più discussi: Grande Fratello VIP: La rivalità infinita tra Antonella Elia e Adriana Volpe Video; La trentina Adriana Volpe torna al Grande Fratello Vip; Grande Fratello Vip, Ilary Blasi guida il nuovo reality: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e...; GF Vip 2026, è scontro tra Antonella Elia e Adriana Volpe: aperto un televoto flash per formare due 'club', cosa cambia. Adriana Volpe a Selvaggia Lucarelli: Vieni solo in prima serata, seguici nel DaytimeNella seconda puntata del Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli attacca Adriana Volpe per la scarsa presenza ... fanpage.it Grande Fratello Vip 2026, diretta seconda puntata – Selvaggia vs Adriana Volpe: Non fare la maestrina con meIl live minuto per minuto della seconda puntata del GFVIP8, in onda su Canale 5 in prima serata venerdì 20 marzo 2026. davidemaggio.it «Costantini è entrato in punta di piedi nella mia quotidianità, rispettando i tempi e le fragilità legate alla fine del matrimonio». Così Adriana Volpe ha raccontato la nascita del suo nuovo legame sentimentale, tornato sotto i riflettori con il suo ingresso nella nuov - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", prime confidenze nella Casa: dalla storia d'amore di Adriana Volpe alla voglia di ripartire di Raul #grandefratellovip #adrianavolpe x.com