Selvaggia Lucarelli confermata al Grande Fratello Vip parla Adriana Volpe | È l’opinionista perfetta

Selvaggia Lucarelli sarà una delle opinioniste del Grande Fratello Vip, accanto a Ilary Blasi. La notizia è stata ufficializzata, e subito si è parlato delle sue competenze nel ruolo. Dopo aver appreso la notizia, Adriana Volpe ha commentato positivamente la scelta, sottolineando la sua idoneità a rappresentare l’opinione del pubblico durante il programma.

Selvaggia Lucarelli nuova opinionista del Grande Fratello Vip, l’opinione di Adriana Volpe. È finalmente arrivata la conferma, Selvaggia Lucarelli affiancherà Ilary Blasi al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, dopo aver appreso la notizia Adriana Volpe ha svelato cosa ne pensa. Adriana Volpe (Screen Ig @adrianavolperea) Mediaset con un comunicato ufficiale ha confermato che la nota giornalista sarà presente nello studio del reality insieme a Cesara Buonamici e di sicuro non passerà inosservata. Ospite nel podcast di FanPage.it Non è la Tv Adriana Volpe ha così commentato: “Da Selvaggia Lucarelli ci si aspetta fuoco e fiamme. È una donna che ha il coltello tra i denti, è una donna precisa, caustica, pungente, ma sa dove pungere e secondo me lei è l’opinionista perfetta “. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip, arriva la conferma (e uno spoiler assurdo!)Un’indiscrezione che sa di auto-spoiler e che ha immediatamente acceso il dibattito online.

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli è opinionista del Grande Fratello Vip: ora è ufficiale

Temi più discussi: Gf Vip dal 17 marzo su Canale 5 con Selvaggia Lucarelli opinionista e Ilary Blasi conduttrice: Ora sei trina; Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello Vip: ora è ufficiale; Grande Fratello, il clamoroso spoiler di Selvaggia Lucarelli: tutti i nuovi gossip sul cast; Grande Fratello Vip, c'è la data d'inizio: Ilary Blasi con Cesara Buonamici e la novità Selvaggia Lucarelli. Le prime anticipazioni sul cast.

Grande Fratello Vip: Selvaggia Lucarelli è ufficialmente opinionista in studioLa notizia era nell'aria ormai da diversi giorni, ma è stata confermata in forma ufficiale soltanto ieri: Selvaggia Lucarelli sarà a partire da metà marzo uno dei volti di punta del Grande Fratello Vi ... cosmopolitan.com

Selvaggia Lucarelli opinionista al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe svela: È pungente ma…Adriana Volpe conosce bene le dinamiche del Grande Fratello Vip, in passato ha partecipato al reality prima come concorrente poi come opinionista. Nella ... ilsipontino.net

Vabbè, dai, chiediamo tutti scusa a Pucci, lui sale sul palco a fare le sue robe, noi diciamo che fa caxxre, ma almeno abbiamo qualcosa da scrivere e facciamo partire ’sto Festival". Selvaggia Lucarelli ha rotto il ghiaccio così, dopo la prima serata di Sanremo 2 - facebook.com facebook

Grande Fratello Vip torna su Canale 5: Ilary Blasi conduce, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici opinioniste. Mediaset ha ufficializzato la data — quando parte x.com