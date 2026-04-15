Self-service ‘esaurito’ ma il servito a prezzo più elevato funziona

Negli ultimi giorni, alcuni cittadini hanno segnalato agli sportelli di un'associazione di consumatori un episodio insolito presso alcuni distributori di carburante. In diverse stazioni, i clienti si sono trovati di fronte a pompe auto-servizio fuori servizio, mentre il servizio assistito, a un prezzo più alto, continuava ad essere disponibile. La situazione ha suscitato alcune osservazioni tra gli utenti, che hanno notato questa disparità di funzionamento.

Negli ultimi giorni gli Sportelli dell'associazione Codici hanno ricevuto alcune segnalazioni di cittadini che riferiscono una situazione singolare presso alcuni distributori di carburante. L’associazione dei consumatori si è attiva per fare chiarezza sulla vicenda.“Ci è stato segnalato – afferma.🔗 Leggi su Parmatoday.it Multi SubShe died as his mistress. Reborn, she opens a restaurant. He begs. Too late. Carburante, polemica sui distributori: self service “a secco” ma servito attivoABBONATI A DAYITALIANEWS Le segnalazioni dei cittadini Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni su una situazione anomala: colonnine... Xiaomi 17 Ultra: prestazioni top ma batteria ridotta, prezzo elevato in EuropaXiaomi ha ufficializzato il prezzo del suo nuovo top di gamma, il 17 Ultra, per il mercato europeo: 1.