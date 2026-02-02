Xiaomi 17 Ultra | prestazioni top ma batteria ridotta prezzo elevato in Europa

Xiaomi ha annunciato il prezzo del suo nuovo smartphone di punta, il 17 Ultra, che arriverà in Europa a un costo superiore ai mille euro. Le prestazioni sono di alto livello, ma la batteria è più piccola rispetto ai modelli precedenti, e il prezzo si fa sentire. La presentazione ufficiale ha fatto discutere gli appassionati, che si chiedono se il rapporto qualità-prezzo sia ancora giusto.

Xiaomi ha ufficializzato il prezzo del suo nuovo top di gamma, il 17 Ultra, per il mercato europeo: 1.499 euro per la versione con 16 GB di RAM e 512 GB di storage. Il dispositivo, che debutta in Europa con una gamma cromatica composta da bianco, nero e verde, si allinea a una strategia ormai consolidata in cui alcune varianti di colore restano riservate al mercato cinese – come il tono viola, escluso per il resto del mondo. La notizia arriva a pochi giorni da un altro leak che anticipava le caratteristiche tecniche del modello globale, confermando un quadro sempre più definito sull'arrivo della serie in occidente.

Xiaomi 17 Ultra si posiziona come una seria alternativa a Samsung Galaxy S26 Ultra e Apple iPhone 17 Pro Max. Dotato del potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5, l'ammiraglia colpisce per la tecno ...

Il punto più discusso riguarda la batteria. Il leak indica che lo Xiaomi 17 Ultra globale sarà dotato di una batteria da 6.000 mAh. Un valore che, preso isolatamente, appare elevato, ma che perde ...

