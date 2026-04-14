Carburante polemica sui distributori | self service a secco ma servito attivo

Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini riguardo a una situazione insolita nei distributori di carburante. Alcune colonnine self service risultano prive di carburante, mentre quelle con operatore funzionano normalmente. La questione sta attirando l'attenzione e sollevando dubbi tra gli utenti sulla disponibilità effettiva di carburante negli impianti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le segnalazioni dei cittadini. Negli ultimi giorni sono arrivate diverse segnalazioni su una situazione anomala: colonnine self service indicate come senza carburante, mentre quelle con operatore continuano a funzionare regolarmente. A denunciare il caso è l’associazione dei consumatori Codici, che ha raccolto le testimonianze di automobilisti sorpresi da questa discrepanza. Il sospetto: carburante disponibile solo a prezzi più alti. Secondo quanto riportato, non si tratterebbe di guasti o problemi tecnici temporanei. Al contrario, il carburante sarebbe effettivamente disponibile, ma accessibile solo tramite il servizio assistito, che prevede costi più elevati rispetto al self service.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Carburante, polemica sui distributori: self service “a secco” ma servito attivo Leggi anche: Arrivano le prime segnalazioni: "Carburante esaurito nei distributori self service" Caro carburante, maxi controlli. Irregolarità sui prezzi pubblicati. Sanzionati sei distributoriOmesse comunicazioni obbligatorie al Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Osservatorio Prezzi Carburanti, non corretta pubblicazione dei... Autotrasportatori di Sicilia in sciopero, lo stop contro il caro carburanti: le richieste del settore https://qds.it/sicilia-via-sciopero-autotrasportatori-carburante/ - facebook.com facebook Dopo il caro-voli, il boom del carburante spinto dalla crisi in Medio Oriente colpisce anche navi e traghetti: in arrivo rincari, ritardi e tagli sulle tratte per Sicilia, Sardegna e Corsica x.com