Shakira canta e vede il volto di Piqué tra la folla | cosa succede dopo la sua reazione diventa virale

Durante il concerto di Shakira, il volto di Gerard Piqué è spuntato tra la folla in modo sorprendente. Non era presente fisicamente, ma raffigurato come un cartonato caricaturale che si faceva notare tra gli spettatori. La cantante ha notato questa immagine e ha reagito in modo spontaneo, condividendo il momento sui social. La scena ha fatto rapidamente il giro del web, diventando un video virale. La presenza simbolica di Piqué ha catturato l’attenzione di molti fan e curiosi.

Al concerto di Shakira è apparso anche il "volto" di Gerard Piqué. Non in carne e ossa, ma sotto forma di cartonato caricaturale tra il pubblico. È successo durante una tappa del tour mondiale della popstar, e in pochi secondi il momento è diventato virale. La reazione della cantante – prima sorpresa, poi ironica – ha fatto il giro dei social. Il fatto è accaduto a San Salvador, allo stadio Jorge "Mágico" González, durante una delle tappe del "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Tra migliaia di fan, a un certo punto è comparsa una maschera-cartonato raffigurante Gerard Piqué in versione caricaturale, con corna rosse e lingua fiammeggiante.