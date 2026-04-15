Sei Comuni della provincia di La Spezia hanno aderito a un ricorso collettivo al Tar contro il “Decreto Montagna” emanato dal governo. La decisione è stata presa dai rispettivi organi comunali, che hanno deciso di contestare le misure previste dal decreto attraverso un'azione legale promossa dall’Anci. La causa riguarda le eventuali conseguenze del decreto sulle comunità locali e sulla gestione del territorio.

Sono sei i Comuni spezzini che hanno deciso di partecipare al maxi ricorso al Tar promosso da Anci contro il “Decreto Montagna” del governo. Si tratta dei territori di Beverino, Carrodano, Deiva Marina, Follo, Levanto e Monterosso, che nei giorni scorsi attraverso le rispettive giunte hanno deliberato la costituzione in giudizio. Sono invece ventisei gli enti in tutta la Liguria ad aver condiviso il ricorso contro la nuova perimetrazione che esclude diversi somuni spezzini dai cosiddetti territori montani, adottata dal Consiglio dei ministri. Nei giorni scorsi un incontro operativo coordinato da Anci Liguria e presieduto dal coordinatore...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sei enti in tribunale contro il Decreto Montagna

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