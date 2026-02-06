Decreto montagna il sindaco Aquino | Soddisfazione per il riconoscimento dei comuni irpini
Il sindaco Aquino esprime soddisfazione per il decreto montagna approvato dal governo. Dopo l’incontro con il ministro Calderoli a Roccaraso, il primo cittadino sottolinea che ora i comuni irpini possono guardare con più ottimismo alle rivendicazioni territoriali. La soddisfazione arriva poco dopo che il decreto ha riscosso il via libera ufficiale, confermando un passo importante per le comunità locali.
“Esprimo soddisfazione per il seguito dato alle rassicurazioni fornite dal ministro Roberto Calderoli nel corso dell’incontro svoltosi nei giorni scorsi a Roccaraso all'iniziativa promossa dalla Lega in Abruzzo, in merito alle legittime rivendicazioni territoriali dei comuni della provincia di.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
