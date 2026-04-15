Maria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena morto

Da fanpage.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maria, quindici anni, gioca nella squadra femminile Under 15 della Salernitana e ha segnato un gol durante una partita. Dopo aver realizzato la rete, si è avvicinata a una foto del suo allenatore, scomparso pochi giorni prima, e l’ha baciata. Il gesto è stato ripreso e condiviso da alcuni presenti, suscitando emozioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi giorni prima.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore mortoTempo di lettura: < 1 minutoHa fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d’un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di...

Compleanno Di Maria: la Juve fa gli auguri sui social al suo ex campione del mondo. Il messaggio – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: CARO VIK TI SCRIVO: IL LIBRO DI ANNA MARIA SELINI A 15 ANNI DALLA MORTE DI VITTORIO ARRIGONI IN PALESTINA; Minturno – Angelica Maria Masella a soli 15 anni è Alfiere della Repubblica; Comunicazione Italiana; Gioele, Gabriele e Angelica Maria: chi sono i tre ragazzi del Lazio premiati da Mattarella come eroi della solidarietà.

maria a 15 anniMaria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena mortoIl gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi ... fanpage.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.