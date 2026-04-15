Maria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena morto

Maria, quindici anni, gioca nella squadra femminile Under 15 della Salernitana e ha segnato un gol durante una partita. Dopo aver realizzato la rete, si è avvicinata a una foto del suo allenatore, scomparso pochi giorni prima, e l’ha baciata. Il gesto è stato ripreso e condiviso da alcuni presenti, suscitando emozioni tra i tifosi e gli appassionati di calcio.

Il gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi giorni prima.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore mortoTempo di lettura: < 1 minutoHa fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d’un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di... Compleanno Di Maria: la Juve fa gli auguri sui social al suo ex campione del mondo. Il messaggio – FOTOPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: CARO VIK TI SCRIVO: IL LIBRO DI ANNA MARIA SELINI A 15 ANNI DALLA MORTE DI VITTORIO ARRIGONI IN PALESTINA; Minturno – Angelica Maria Masella a soli 15 anni è Alfiere della Repubblica; Comunicazione Italiana; Gioele, Gabriele e Angelica Maria: chi sono i tre ragazzi del Lazio premiati da Mattarella come eroi della solidarietà. Maria a 15 anni segna con la Salernitana e corre a baciare la foto del suo allenatore appena mortoIl gesto bellissimo di Maria, giovane calciatrice della Salernitana Women Under 15 che dopo un gol corre a baciare la foto del suo allenatore morto pochi ... fanpage.it Sanità, svolta a Udine All’ospedale Santa Maria della Misericordia eseguita la prima risonanza magnetica cardiaca con stress farmacologico mai fatta in regione. Un esame senza radiazioni, più preciso e che evita ai pazienti di spostarsi fuori Friuli. Cosa c - facebook.com facebook 81° Anniversario della Liberazione: Roma Capitale omaggia Maria Agamben che partecipò alla Resistenza e fece parte della commissione che scrisse la Carta costituzionale occupandosi di diritti economico-sociali. Seguici per un approfondimento sulle al x.com