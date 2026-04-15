Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore morto

Una giovane calciatrice ha segnato un gol durante una partita e, subito dopo, ha corso velocemente attraverso il campo senza fermarsi, ignorando le congratulazioni dei compagni. Al momento di raggiungere il bordo del terreno, si è fermata davanti a una foto del suo allenatore defunto e l’ha baciata. L’episodio è stato osservato da spettatori presenti all’evento sportivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha fatto gol e poi ha attraversato il campo tutto d’un fiato, senza neanche quasi fermarsi quando i suoi compagni di gioco volevano congratularsi con lei. Ha corso fino ad arrivare ad uno striscione dedicato al suo allenatore, Alfredo Della Calce, morto qualche giorno prima. Sta commuovendo tanti il gesto di Maria, giovane calciatrice della Salernitana U15. In un video sui social, si vede Maria che per festeggiare il suo gol, corre e dedica tutto all’allenatore baciando la foto del mister sullo striscione. Poi commossa, ritorna a giocare in campo. Della Calce è morto circa una settimana fa per un arresto cardiaco proprio dopo aver guidato le giovani granata nel match vinto contro l’Avellino.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giovane calciatrice fa gol e corre per baciare foto del suo allenatore morto Notizie correlate Leggi anche: Morto l’ex allenatore del Napoli Rino Marchesi: fu il primo allenatore italiano di Diego Maradona Giovane trovato morto in pieno centro / FOTOUn ventiseienne straniero è stato trovato morto nella prima serata di ieri, intorno alle 21, in un appartamento non lontano dal piazzale degli Uffizi.