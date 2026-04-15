Secondo tavolo su linea aretina Boni | Disponibili a lavoro condiviso su orario bonus comunicazione

Oggi si è tenuto il secondo incontro del tavolo di confronto istituzionale dedicato alla linea ferroviaria aretina. Durante la riunione, è stato annunciato che le parti sono disponibili a lavorare insieme su questioni riguardanti gli orari, i bonus e la comunicazione. La discussione si è svolta in un clima di collaborazione tra rappresentanti istituzionali e altri soggetti coinvolti nel progetto.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Secondo incontro del tavolo di confronto istituzionale sulla linea ferroviaria aretina. Come promesso dall’assessorato regionale ai trasporti prosegue il confronto diretto tra Regione, enti locali, Rete ferroviaria italiana, Trenitalia e comitati pendolari, alla presenza anche dei consiglieri regionali di area. L’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni ha iniziato la riunione facendo il punto sulle novità emerse nel mese e mezzo trascorso tra il primo ed il secondo incontro, tra queste i lavori di manutenzione straordinaria annunciati nel primo incontro e la riattivazione del tavolo interregionale Toscana-Umbria-Lazio ed RFI per la revisione dell'offerta di servizi sulla linea Roma-Firenze, che comprende la tratta aretina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Secondo tavolo su linea aretina, Boni: “Disponibili a lavoro condiviso su orario, bonus, comunicazione” Notizie correlate Linea ferroviaria aretina, Boni: "Massimo impegno per accertare le cause dei disservizi"Arezzo, 24 febbraio 2026 – Dopo i guasti verificatisi nelle giornate di ieri e di questa mattina lungo la linea ferroviaria aretina, i tecnici di... Leggi anche: Linea aretina: treni in tilt, bonus in fuga e pendolari col cronometro in mano Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Treni, al lavoro il tavolo delle Regioni per la linea Roma-Firenze; Edilizia popolare, Torino e Settimo uniscono le forze: via al tavolo su Borgo Nuovo; Meloni ‘sfida’ le opposizioni, riferirà in Parlamento il 9 aprile: i punti chiave del Governo; Guasto sull’Alta Velocità Roma-Napoli, caos anche per i treni regionali. Ore di ritardi. Buonasera, secondo voi in cucina è meglio inserire un’isola con piano snack integrato oppure un tavolo tradizionale Non abbiamo mai avuto un’isola e siamo un po’ indecisi se possa essere una scelta pratica. Allego due foto di esempio (non sono progetti m - facebook.com facebook Secondo il @washingtonpost c'è una richiesta in più sul tavolo, del già complicato negoziato #StatiUniti- #Iran: il rilascio dei 6 detenuti USA nelle mani di Tehran x.com