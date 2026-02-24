Linea aretina | treni in tilt bonus in fuga e pendolari col cronometro in mano

Il malfunzionamento dei treni sulla linea aretina ha causato ritardi e disagi ai pendolari. La riparazione dei problemi tecnici ha richiesto ore, lasciando molti in fila alle stazioni con il tempo contato. I pendolari, ormai abituati ai disservizi, si sono trovati a dover gestire le proprie routine con il cronometro in mano. La situazione ha messo in evidenza le difficoltà quotidiane di chi dipende dal treno per spostarsi.

C’è chi dice che la linea Firenze-Arezzo-Chiusi sia un collegamento ferroviario. Altri sostengono sia un esperimento sociologico sulla pazienza umana. Di sicuro, negli ultimi giorni, è stata una fonte inesauribile di disagi, con guasti a ripetizione, ritardi, cancellazioni e pendolari del Valdarno che ormai controllano il tabellone più spesso dell’orologio. Tra ieri e stamani la tratta ha fatto registrare nuovi problemi tecnici che hanno mandato in tilt la circolazione. E mentre sui binari regnava l’incertezza, dalla Regione Toscana arrivavano parole di rassicurazione. Il presidente Eugenio Giani ha parlato di “riconoscimento morale” nei confronti degli abbonati, ricordando che il bonus previsto dal contratto di servizio serve a compensare almeno in parte i disagi dei pendolari. 🔗 Leggi su Lortica.it

Linea aretina: tornano in servizio i treni 18747 e 18754, voluti dalla RegioneDa lunedì 19 gennaio, sulla linea aretina tornano in servizio i treni 18747 e 18754, richiesti dalla Regione Toscana.

Circolazione dei treni in tilt, guasto sulla linea Bergamo-Milano: treni cancellati e ritardi fino a 60 minutiOggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico.

Treni, bonus mancato sulla linea Aretina. Giani e Boni: Comprendiamo la rabbia. Stiamo lavorando ad una revisione del meccanismoIl presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessore ai trasporti Filippo Boni intervengono in merito al mancato riconoscimento del bonus alla linea aretina (Firenze-Arezzo-Chiusi) che ha raggiunto ... valdarnopost.it

Linea ferroviaria aretina, Boni: Massimo impegno per accertare le cause dei disserviziDopo i guasti verificatisi nelle giornate di ieri e di questa mattina lungo la linea ferroviaria aretina, i tecnici di Regione Toscana sono in costante contatto con Trenitalia e Rete Ferroviaria Itali ... lanazione.it

Treno 18828 (AREZZO-PRATO C.LE) fermo in linea tra INCISA e RIGNANO dalle ore 07:04 per consentire un controllo tecnico ai sistemi di bordo. I treni percorrenti la linea FIRENZE-PONTASSIEVE-AREZZO potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni. x.com

Treni, prosegue il confronto tra Regione Toscana, pendolari, Rfi, enti locali e Trenitalia - avviato già il 9 gennaio con i tavoli istituzionali relativi alle linee ferroviarie aretina e Faentina – e gli incontri si estenderanno ad altre linee, con l’obiettivo di riuscire a to - facebook.com facebook