C' è stata una rapina dobbiamo perquisire la sua casa | anziana consegna gioielli e soldi a finti carabinieri

Una pensionata di 84 anni ha consegnato gioielli e denaro a falsi carabinieri, vittima di una truffa. L’uomo si è presentato alla porta della donna, sostenendo di dover controllare la sua abitazione dopo una rapina simulata. La donna, convinta, ha aperto e consegnato tutto quello che aveva, credendo di aiutare le forze dell’ordine. La vicenda ha portato gli investigatori a perlustrarle la casa alla ricerca di eventuali tracce. Le forze dell’ordine stanno seguendo questa pista.

La pensionata ottantaquattrenne non soltanto ha lasciato entrare in casa propria uno sconosciuto, ma ha lasciato cadere nelle sue mani tutto quello che di prezioso aveva Niente più incidenti stradali. Adesso vanno "di moda" le rapine. E una pensionata ottantaquattrenne c'è cascata: è stata raggirata ed ha consegnato al delinquente che s'è presentato alla sua porta tutti i preziosi che aveva in casa e perfino i soldi. Il danno che l'anziana ha subito è in corso di quantificazione, ma è importante. È accaduto tutto a Favara. "Suo marito è coinvolto in una rapina, vogliamo però aiutarlo.

«Signora c?è stata una rapina, dobbiamo controllare i suoi gioielli». I finti carabinieri a Falconara portano via tutto l'oroA Falconara, si sono verificati recenti episodi di truffa: falsi carabinieri si sono presentati a domicilio di anziani, dichiarando di dover controllare i gioielli a seguito di una rapina avvenuta ad Ancona.

"C'è stata una rapina, dobbiamo fotografare i suoi gioielli": finto giudice raggira un medico che consegna la sua pistolaUn uomo ha denunciato una rapina, perché i truffatori gli hanno chiesto di fotografare i suoi gioielli.

