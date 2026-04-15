Nella giornata di lunedì e martedì sono stati abbattuti nove dei ventuno tigli previsti in piazza Costa, secondo quanto stabilito dalla delibera comunale approvata di recente. La decisione riguarda anche la rimozione di altri sette alberi, portando a un intervento complessivo di taglio di tutti gli alberi programmati. La scelta è stata ufficializzata dall’amministrazione comunale attraverso un documento approvato in consiglio.

di Anna Marchetti Ai 14 tigli da abbattere in piazza Costa – tra lunedì e martedì ne sono stati tagliati 9 – se ne aggiungeranno altri 7. L’atto autorizzativo comunale – del 3 aprile 2026 – parla di "21 tigli". Nel documento si fa riferimento alla nota della Soprintendenza del 10 marzo di quest’anno con la quale si richiede al Comune di eseguire tutte le opere "necessarie alla messa in sicurezza dei bordi perimetrali dello scavo". Tant’è vero che è stata prevista anche la rimozione dei sottoservizi: un tratto di acquedotto e una linea Enel, entrambi già dismessi. In particolare il taglio degli alberi è stato definito "congiuntamente da Comune e Soprintendenza".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scure in piazza Costa, la delibera: dal Comune l’ok a tagliare 21 alberi

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Il verde che preoccupa: "Tagliare subito i pini. E mettere altri alberi"Non aspettare che siano pericolosi, "tagliare subito i pini e avviare un piano di sostituzione delle alberature sul territorio".