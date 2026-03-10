Un errore tagliare alberi da marzo fino all’estate

Arianna Chines e Luca Fidia Pardini di Europa Verde – Verdi Lucca hanno espresso preoccupazione riguardo ai prossimi tagli di alberi previsti in città. La loro dichiarazione si concentra sulla decisione di tagliare gli alberi a partire da marzo fino all’estate, ritenendo che sia un errore. La questione riguarda le operazioni di gestione del verde urbano a Lucca.

"Lucca, sul verde urbano proprio non ci siamo!". Lo affermano in una nota Arianna Chines e Luca Fidia Pardini di Europa Verde – Verdi Lucca dopo aver appreso che a breve partiranno nuovi tagli di alberi in città. Nel frattempo, è già possibile osservare in diversi punti una potatura massiccia di lecci e di altre specie arboree. Tutto questo accade a marzo. Ed è proprio qui, secondo i due ambientalisti, che nasce il primo, grave problema. "Qualsiasi piano serio di gestione del verde urbano – spiegano – prevede la sospensione dei tagli e delle potature da inizio marzo fino alla tarda estate, per evitare il disturbo alla fauna durante il periodo di nidificazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

