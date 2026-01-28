Il verde che preoccupa | Tagliare subito i pini E mettere altri alberi

Il Comune corre ai ripari contro il rischio di crolli. Gli esperti consigliano di abbattere subito alcuni pini considerati pericolosi e di piantare nuovi alberi al loro posto. L’obiettivo è prevenire incidenti e migliorare la sicurezza nel quartiere, senza aspettare che accada qualcosa di grave. La decisione arriva dopo le segnalazioni di cittadini e le analisi tecniche sui pini che, in alcuni punti, mostrano segni di debolezza. Ora si lavora per avviare rapidamente il piano di sostituzione, sperando di ridurre i rischi e abbell

Non aspettare che siano pericolosi, "tagliare subito i pini e avviare un piano di sostituzione delle alberature sul territorio". La proposta del consigliere Pd Tommaso Francioli (la sua mozione sarà discussa nel prossimo consiglio comunale) entra ‘a gamba tesa’ nel dibattito politico di Scandicci. In un anno è il secondo albero che crolla in mezzo alle case; e non si può più contare sulla buona sorte. E’ la stessa maggioranza che spinge la giunta a intervenire in maniera drastica con un piano articolato per eliminare il rischio. "Rigenerazione urbana, sicurezza e ambiente devono procedere insieme – ha detto Francioli - molte alberature, come i pini, non sono più compatibili con un contesto urbano profondamente cambiato: apparati radicali invasivi e instabilità provocano danni al manto stradale, alle infrastrutture e mettono a rischio l’incolumità dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

