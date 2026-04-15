Scuole più sicure nel Brindisino | sbloccati 7,8 milioni 36 cantieri in tutta la Puglia
In provincia di Brindisi sono stati sbloccati circa 7,8 milioni di euro destinati al completamento di interventi di edilizia scolastica. In totale, sono 36 i cantieri attivi in tutta la regione, con cinque lavori che coinvolgono altrettanti comuni del territorio brindisino. La cifra consentirà di portare avanti diversi progetti per migliorare le strutture scolastiche locali.
BRINDISI - La provincia brindisina è tra le principali beneficiarie dello sblocco di quasi 8 milioni di euro per il completamento di cantieri scolastici in tutta la Puglia, con cinque interventi che interesseranno altrettanti comuni del territorio. Un'operazione che permetterà di recuperare.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Notizie correlate
Scuole sicure: sbloccati i fondi per 500 edifici, ok in CalabriaDopo oltre quattro anni di stallo e battaglie istituzionali, il governo Meloni ha sbloccato il rifinanziamento per circa 500 scuole in tutta Italia...
Leggi anche: Scuole superiori green e più sicure. Cantieri finanziati coi fondi Pnrr. Va rispettata la scadenza di marzo
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Scuole più sicure, via libera ai cantieri: 1,35 milioni per tre istituti metropolitani; Auto a guida autonoma più sicure e smart: la Scuola Sant’Anna punta sulla mobilità del futuro; Scuola di Levata più sicura: terminati i lavori; Veglie, spazi più moderni e più sicuri: consegnati i lavori della scuola media.
Scuole più sicure: investiti 28 milioni di euro in 19 istituti superioriLe scuole superiori di Verona ora sono più sicure grazie alla rivoluzione Pnrr: conclusi i lavori per 28 milioni di euro ... veronaoggi.it
Scuole più sicure nel Ternano: via al progetto da oltre 1 milione di euroTre istituti superiori della provincia di Terni riceveranno nuovi interventi di adeguamento antincendio grazie a uno stanziamento di 1 milione e 130mila euro di fondi Pnrr. Il consiglio provinciale ha ... umbria24.it
Domani speciale menu green nei nidi comunali, scuole dell’infanzia, scuole primarie e nella scuola secondaria di primo grado Vidoletti. L'obiettivo Sensibilizzare al rispetto all’importanza di ridurre l’impatto climatico legato all’alimentazione. L'assessore Dim facebook
Il Presidente Mattarella, incontrando gli studenti delle scuole di giornalismo, è tornato sull'importanza del monito di Papa Leone XIV. Poi ha confidato la sua ricetta per i grandi della terra per resistere alle sirene del potere. x.com