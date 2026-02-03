Scuole superiori green e più sicure Cantieri finanziati coi fondi Pnrr Va rispettata la scadenza di marzo

L’amministrazione provinciale sta accelerando sui lavori di restyling delle scuole superiori, finanziati con i fondi del Pnrr. Entro marzo devono essere completati i cantieri, che puntano a migliorare la sicurezza sismica, ridurre i consumi energetici e rendere gli ambienti più belli e funzionali. La corsa contro il tempo è già iniziata.

Il volto delle scuole superiori del territorio sta cambiando. È una corsa contro il tempo quella che vede impegnata l’amministrazione provinciale in una vasta operazione di restyling strutturale portata a termine con fondi Pnnr per raggiungere tre obiettivi: sicurezza sismica, risparmio energetico e decoro degli spazi didattici. Con l’inizio del 2026, i principali cantieri entrano nella fase finale. La “deadline“ per la maggior parte degli interventi è fissata a marzo, mese che segnerà la riconsegna di spazi più sicuri e moderni a studenti e docenti. L’investimento più rilevante riguarda l’ Itas Tosi, (intervento da quasi 14,7 milioni di euro per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico): qui i lavori hanno raggiunto il 70% del percorso e la chiusura è confermata per marzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

