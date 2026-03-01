Zinzi Lega risultato storico | Grazie a 111 amministratori del Sannio eletto sindaco Viscusi

Alle elezioni provinciali di Benevento, la Lega Salvini Premier ha ottenuto risultati storici superando il 10% dei voti. Grazie a 111 amministratori del Sannio, è stato eletto il nuovo sindaco Viscusi, segnando un traguardo importante per il partito nella regione. È la prima volta che la Lega riesce a portare un proprio rappresentante nel Consiglio Provinciale sannita.

Tempo di lettura: 2 minuti La Lega Salvini Premier supera il 10% alle elezioni provinciali di Benevento ed elegge, per la prima volta, un proprio rappresentante nel Consiglio Provinciale sannita. È il sindaco di Frasso Telesino, Pasquale Viscusi. “Un risultato storico per il Sannio, frutto di un lavoro quotidiano e di grande radicamento territoriale. Complimenti e buon lavoro all’amico Pasquale Viscusi”, dichiara il coordinatore regionale della Lega in Campania, Gianpiero Zinzi, sottolineando il contributo determinante di 111 amministratori comunali che hanno sostenuto la lista della Lega “Sannio Insieme”. Zinzi ringrazia tutti i candidati “per l’impegno profuso in campagna elettorale” e rivolge un riconoscimento al sindaco Mauro De Ieso, per il contributo offerto al partito e alla lista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

