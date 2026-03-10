Zinzi Lega | Sulla Terra dei Fuochi successo in Ue del Governo

Il viceministro dell’Ambiente ha annunciato che il governo ha ottenuto un risultato positivo in Europa riguardo alla gestione della Terra dei Fuochi. Durante un evento pubblico, ha spiegato che sono stati fatti passi avanti significativi e che le iniziative adottate stanno producendo effetti concreti. La comunicazione è stata fatta in un contesto ufficiale e si riferisce a un risultato raggiunto nel quadro delle politiche ambientali nazionali.

Tempo di lettura: < 1 minuto "Il successo del governo, rappresentato dal viceministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Vannia Gava oggi di fronte al Consiglio d'Europa che ha riconosciuto il lavoro portato avanti nella Terra dei Fuochi, è un segnale di grande speranza per i tanti cittadini campani che risiedono nelle aree fortemente vessate da roghi tossici e sversamenti illeciti di rifiuti. Nonostante le tante criticità, questo Governo sta agendo finalmente in maniera efficace, con tempi certi, risorse, e un piano d'intervento da 200 milioni per restituire ai nostri cittadini questi territori. Ringraziamo il vice ministro Gava e il commissario Vadalà per il grande lavoro che li sta vedendo impegnati nel risolvere una situazione su cui per anni sono stati fatti troppi annunci rimasti solo sulla carta".